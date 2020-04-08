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«Мой любимый папа». Глушаков показал фото с дочкой в футболке Месси

«Мой любимый папа». Глушаков показал фото с дочкой в футболке Месси
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в «сториз» своего «инстаграма» показал фото, опубликованное его дочерью Валерией.

«Мой любимый папа», — написала дочь футболиста на своей странице. На снимке Валерия стоит в футболке с именем капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Глушаков поставил на фото эмодзи с сердечком.

В 2009 году Глушаков женился, в сентябре 2011 года у него и его супруги Дарьи родилась дочь Валерия. 15 декабря 2016-го у Глушаковых родилась вторая дочь, которую назвали Александрой. В сентябре 2018 года стало известно о том, что супруги подали на развод.

Ранее Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об остановке нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

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