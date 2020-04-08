Бакаев: любимая команда в Европе — «МЮ». Роналду ещё играл, когда начал следить за ними

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал свою любимую европейскую команду.

«Любимая команда в России? Несерьёзный вопрос. «Спартак», даже не обсуждается. В Европе — «Манчестер Юнайтед», там Криштиану Роналду ещё играл, когда я начал следить за командой. Любимый футболист? Как вы уже поняли, Роналду.

В каком клубе хотел бы играть? Я уже играю там. Потом посмотрим, нужно выходить на новый уровень. Цели со «Спартаком»? С самого детства была задача — хорошо представлять свой народ, республику Ингушетию. Это было главной мотивацией. Потом к той мотивации прибавилось желание доказать то, чего я стою, потому что многие сомневались. Хочу выигрывать со «Спартаком» все турниры, поэтому буду делать все для этого», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».