Игорь Черевченко: как любил «Локомотив», так и люблю. Но об уходе не жалею

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что осознанно принимал решение об уходе из «Локомотива» в 2016 году.

«Я же не сразу после игры против «Томи» ушёл. Всё взвесил. Это было осознанно. Результат последнего матча — 2:2 — не имел к этому никакого отношения. В предыдущем туре мы сыграли с «Зенитом» в Петербурге вничью — 0:0, так что команда была готова и дальше играла на хорошем уровне.

Но я не жалею об этом. Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно всё всплывает. Поэтому я спокойно отнесся. Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил «Локомотив», родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».