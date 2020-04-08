Игорь Черевченко: как любил «Локомотив», так и люблю. Но об уходе не жалею

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что осознанно принимал решение об уходе из «Локомотива» в 2016 году.
«Я же не сразу после игры против «Томи» ушёл. Всё взвесил. Это было осознанно. Результат последнего матча — 2:2 — не имел к этому никакого отношения. В предыдущем туре мы сыграли с «Зенитом» в Петербурге вничью — 0:0, так что команда была готова и дальше играла на хорошем уровне.
Но я не жалею об этом. Там смена руководства была… В футболе ничего не утаишь, это невозможно. Рано или поздно всё всплывает. Поэтому я спокойно отнесся. Никакой принципиальности у меня по отношению к клубу нет. Я как любил «Локомотив», родную команду, так и люблю. И люблю болельщиков. Отдал команде много сил и здоровья», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».
- 8 апреля 2020
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:09
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:27
-
22:13
-
22:09
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
21:10
-
20:57
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
20:15
-
20:06
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:48
-
18:44
-
18:41
-
18:39
-
18:33