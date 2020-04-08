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Форвард «Барселоны» Брайтвайт сделал себе легендарную причёску Роналдо

Форвард «Барселоны» Брайтвайт сделал себе легендарную причёску Роналдо
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт в своём «твиттере» продемонстрировал новую причёску.

28-летний датский футболист сделал себе легендарный чуб бывшего бразильского форварда Роналдо, с которым тот выступил на победном для его сборной чемпионате мира в 2002 году.

Видео доступно на «Чемпионате».

Брайтвайт перешёл в «Барселону» из «Леганеса» в феврале этого года. К тому моменту трансферное окно было закрыто, однако сине-гранатовые воспользовались правилом в испанском регламенте, которое позволяет приобрести одного футболиста вне дозаявочного периода при серьёзных проблемах с травмами, и выкупили Мартина, выплатив сумму отступных.

Ранее в Cети стало популярным видео, на котором юный поклонник «Челси» попросил отца постричь его как нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Тот разыграл его и сделал ему причёску как у Роналдо.

Парень хотел причёску, как у Роналду. Теперь он выглядит, как Роналдо на ЧМ-2002
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