Форвард «Барселоны» Брайтвайт сделал себе легендарную причёску Роналдо

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт в своём «твиттере» продемонстрировал новую причёску.
28-летний датский футболист сделал себе легендарный чуб бывшего бразильского форварда Роналдо, с которым тот выступил на победном для его сборной чемпионате мира в 2002 году.
Видео доступно на «Чемпионате».
Брайтвайт перешёл в «Барселону» из «Леганеса» в феврале этого года. К тому моменту трансферное окно было закрыто, однако сине-гранатовые воспользовались правилом в испанском регламенте, которое позволяет приобрести одного футболиста вне дозаявочного периода при серьёзных проблемах с травмами, и выкупили Мартина, выплатив сумму отступных.
Ранее в Cети стало популярным видео, на котором юный поклонник «Челси» попросил отца постричь его как нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Тот разыграл его и сделал ему причёску как у Роналдо.
- 8 апреля 2020
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:09
-
23:01
-
22:43
-
22:42
-
22:27
-
22:13
-
22:09
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
21:10
-
20:57
-
20:48
-
20:38
-
20:25
-
20:15
-
20:06
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:48
-
18:44
-
18:41
-
18:39
-
18:33