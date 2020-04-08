Белорусский клуб продал виртуальные билеты на матч. На трибунах сидели манекены

Брестское «Динамо» во время сегодняшнего матча с солигорским «Шахтёром» в первом раунде полуфинала Кубка Беларуси (2:0) поддерживали необычные болельщики.
Впервые клуб осуществил продажу виртуальных билетов. На одной из трибун стадиона вместо фанатов сидели манекены с фотографиями людей вместо голов. Как сообщает пресс-служба динамовцев, часть средств, вырученных от продажи виртуальных билетов, будет направлена на борьбу с коронавирусом в Беларуси.
Фото доступны в «твиттере» брестского «Динамо».
Напомним, Беларусь остаётся единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи главного национального турнира. Практически все чемпионаты были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен было пройти этим летом, состоится в 2021 году.
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