Форвард «Ростова» Шомуродов побрился налысо

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов присоединился к своим коллегам и сменил причёску, о чём сообщил в своём «инстаграме».



24-летний узбекистанский футболист побрился налысо и сфотографировался в новом образе в лифте.

Шомуродов защищает цвета «Ростова» с 2017 года, а ранее выступал на родине. К настоящему моменту Эльдор занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса. В 22 матчах он забил 11 голов.

Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменил защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров.