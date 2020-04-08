Форвард «Ростова» Шомуродов побрился налысо

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов присоединился к своим коллегам и сменил причёску, о чём сообщил в своём «инстаграме».
24-летний узбекистанский футболист побрился налысо и сфотографировался в новом образе в лифте.
Шомуродов защищает цвета «Ростова» с 2017 года, а ранее выступал на родине. К настоящему моменту Эльдор занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса. В 22 матчах он забил 11 голов.
Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Из игроков Российской Премьер-Лиги имидж сменил защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров.
- 8 апреля 2020
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