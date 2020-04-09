Суарес: очень тепло встретим Неймара в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал возможный переход Неймара из «ПСЖ» в каталонский клуб.



«Тяжело разговаривать на такие темы, учитывая ситуацию в мире, Конечно, мне бы хотелось играть с сильными футболистами в одной команде. Неймара встретим очень тепло, потому что он уже играл за нас, и получалось здорово. Что касается Лаутаро Мартинеса — он сильно прибавил в Италии. Рад тому, что «Барселона» пытается подписать только тех, кто может нас усилить», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.