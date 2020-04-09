Брат Балотелли объяснил знаменитое празднование Марио в стиле Халка

Энок Барвуа, брат нападающего «Брешии» Марио Балотелли, рассказал, откуда взялось знаменитое празднование футболиста в стиле Халка.



«Марио дал мне футболку «Порту» после матча с ними в составе «Манчестер Сити». Так что когда мы играли на PlayStation и я забивал, я всегда праздновал как Халк. Именно поэтому он отпраздновал тот гол в ворота сборной Германии таким образом. Я лучше него играю в видеоигры, и он всегда злится, швыряет джойстик и придумывает себе оправдания – например, что у него болят глаза», — приводит слова Энока Calciomercato.com.



Празднование Марио стало популярным после его гола в полуфинале чемпионата Европы – 2012. Тогда он в составе сборной Италии забил Германии и помог своей команде добыть победу со счётом 2:1. В решающем матче итальянцы проиграли Испании со счётом 0:4.

Фото празднования доступно в «инстаграме» Марио Балотелли.