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Брат Балотелли объяснил знаменитое празднование Марио в стиле Халка

Брат Балотелли объяснил знаменитое празднование Марио в стиле Халка
Футбол / Италия 0

Энок Барвуа, брат нападающего «Брешии» Марио Балотелли, рассказал, откуда взялось знаменитое празднование футболиста в стиле Халка.

«Марио дал мне футболку «Порту» после матча с ними в составе «Манчестер Сити». Так что когда мы играли на PlayStation и я забивал, я всегда праздновал как Халк. Именно поэтому он отпраздновал тот гол в ворота сборной Германии таким образом. Я лучше него играю в видеоигры, и он всегда злится, швыряет джойстик и придумывает себе оправдания – например, что у него болят глаза», — приводит слова Энока Calciomercato.com.

Празднование Марио стало популярным после его гола в полуфинале чемпионата Европы – 2012. Тогда он в составе сборной Италии забил Германии и помог своей команде добыть победу со счётом 2:1. В решающем матче итальянцы проиграли Испании со счётом 0:4.

Фото празднования доступно в «инстаграме» Марио Балотелли.

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