Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты АПЛ объявили о создании фонда для борьбы с коронавирусом в Англии

Футболисты АПЛ объявили о создании фонда для борьбы с коронавирусом в Англии
Футбол / Англия 0

Футболисты клубов английской Премьер-лиги в своих социальных сетях объявили о создании фонда для поддежки Национальной службы здравоохранения Англии на фоне борьбы с коронавирусом.

Заявление было опубликовано с хештегом #PlayersTogether. В нём говорится, что фонд поможет оперативно выделять средства на борьбу с коронавирусом и улучшать благосостояние как медиков, так и пациентов. При этом игроки отметили, что данный шаг является их инициативой и не связан с сотрудничеством между клубами и лигой.

О создании фонда стало известно на прошлой неделе. Его инициатором стал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.

АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020