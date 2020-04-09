Футболисты АПЛ объявили о создании фонда для борьбы с коронавирусом в Англии

Футболисты клубов английской Премьер-лиги в своих социальных сетях объявили о создании фонда для поддежки Национальной службы здравоохранения Англии на фоне борьбы с коронавирусом.
Заявление было опубликовано с хештегом #PlayersTogether. В нём говорится, что фонд поможет оперативно выделять средства на борьбу с коронавирусом и улучшать благосостояние как медиков, так и пациентов. При этом игроки отметили, что данный шаг является их инициативой и не связан с сотрудничеством между клубами и лигой.
О создании фонда стало известно на прошлой неделе. Его инициатором стал капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.
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