Габулов: после пандемии коронавируса экономические реалии футбола претерпят изменения

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов выразил мнение, что ждёт отечественный и мировой футбол после пандемии коронавирусной инфекции.

«Сегодня, когда в мире свирепствует COVID-19, застрахованным от чего-либо быть нельзя. Грядёт большой экономический кризис. Сложно представить, как всё происходящее скажется даже на российских топ-клубах. Экономические реалии мирового футбола в целом после пандемии претерпят изменения. Всё зависит от того, как долго она продлится и как долго мир будет приходить в себя», — сказал Габулов в интервью RT.

За свою 18-летнюю игровую карьеру Габулов выступал за такие клубы как московское «Динамо», владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Кубань», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи», тульский «Арсенал» и бельгийский «Брюгге». Всего он провёл 362 матча, 116 из которых отыграль на ноль. В сборной России на счету Габулова 10 матчей, 6 из которых без пропущенных мячей.

После завершения игровой карьеры Габулов работал на должности министра спорта Северной Осетии, но спустя некоторое время перешёл на должность президента владикавказской «Алании», приняв участие в возрождении клуба. В феврале 2020 года он вошёл в состав совета директоров подмосковского «Олимпа», выступающего в ПФЛ.