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Ройс: Санчо нужно остаться в «Боруссии» ещё на год-два

Ройс: Санчо нужно остаться в «Боруссии» ещё на год-два
Футбол / Германия 0

29-летний немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался на тему возможного ухода из клуба английского полузащитника Джейдона Санчо.

«Думаю, Санчо нужно остаться в «Боруссии» ещё на год-два. На мой взгляд, сейчас нет команды, которая подходила бы ему больше. После этого он сможет совершить по-настоящему большой шаг. Как более опытный игрок он сможет развиваться вместе с командой», — приводит слова Ройса Bild.

В текущем сезоне за дортмундский клуб Санчо принял участие в 20 матчах чемпионата Германии. Английский полузащитник забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на 20-летнего игрока является английский «Манчестер Юнайтед».

Санчо перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в случае попадания клуба в Лигу чемпионов
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