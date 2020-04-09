Международный совет футбольных ассоциаций внёс поправки в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внёс некоторые изменения в трактовку правил игры рукой и правил определения «вне игры», опубликовав соответствующий документ на своём официальном сайте.
Теперь определение игры рукой проходит по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит «сразу» перед голом или голевым моментом.
Также коснулось изменений и правило определения офсайда, когда мяч оказался у атакующего игрока в результате игры рукой защищающегося футболиста. «Если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде», — сказано в документе.
IFAB в пункте о VAR отмечает, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт всегда остаётся за ним.
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