«Барселона» отказалась от Виллиана
Агент бразильского полузащитника «Челси» Виллиана Киа Джурабчиан предложил услуги своего клиента испанской «Барселоне», но каталонский клуб отказался от варианта с подписанием игрока, сообщает Sport.es.
31-летний Виллиан не договорился о новом контракте с лондонцами, поэтому по окончании сезона-2019/2020 станет свободным агентом. «Барса» интересовалась Виллианом ранее, однако договорилась с «Челси» о сумме трансфера. Сейчас бразилец запросил слишком высокую зарплату и трёхлетний контракт, поэтому «Барселона» скорее подпишет молодого футболиста.
Виллиан перешёл в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. В текущем розыгрыше АПЛ он провёл за лондонцев 28 матчей, забил пять голов и получил три жёлтые карточки.
Виллиан: мы не договорились с «Челси» о продлении контракта. Всё кончено
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