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«Барселона» отказалась от Виллиана

«Барселона» отказалась от Виллиана
Футбол / Англия 0

Агент бразильского полузащитника «Челси» Виллиана Киа Джурабчиан предложил услуги своего клиента испанской «Барселоне», но каталонский клуб отказался от варианта с подписанием игрока, сообщает Sport.es.

31-летний Виллиан не договорился о новом контракте с лондонцами, поэтому по окончании сезона-2019/2020 станет свободным агентом. «Барса» интересовалась Виллианом ранее, однако договорилась с «Челси» о сумме трансфера. Сейчас бразилец запросил слишком высокую зарплату и трёхлетний контракт, поэтому «Барселона» скорее подпишет молодого футболиста.

Виллиан перешёл в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. В текущем розыгрыше АПЛ он провёл за лондонцев 28 матчей, забил пять голов и получил три жёлтые карточки.

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