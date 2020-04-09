«Ювентус» может обменять Бернардески и Доннарумму
Туринский «Ювентус» может обменять нападающего Федерико Бернардески на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Sport Mediaset.
Бернардески не удалось закрепиться в составе команды Маурицио Сарри, и он настроен покинуть туринский клуб. Зимой «Ювентус» попытался обменять его на другого игрока «Милана» Лукаса Пакету, но трансфер не состоялся.
Федерико Бенрардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 40 млн. В текущем розыгрыше Серии А Бернардески провёл за «Юве» 18 матчей и получил три жёлтые карточки. Джанлуиджи Доннарумма, чей контракт с «Миланом» истекает в июне 2021 года, провёл за клуб 24 матча текущего чемпионата страны и получил в них три жёлтые карточки.
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