Зе Луиш с женой исполнили два новых танца

Нападающий «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлению за московский «Спартак», исполнил новые танцы с женой Алесей.
Первый танец форвард сборной Кабо-Верде совместил с тренировкой. Второй закончился тем, что он уронил супругу на пол. Видео в своём «инстаграме» опубликовала Алеся.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Зе Луиш показал свою тренировку в условиях карантина, а его жена Алеся продемонстрировала новое упражнение с туалетной бумагой. Также пара приняла участие в челлендже с переодеванием в одежду партнёра.
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 7 голов.
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