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Давид Луис проиграл своему отражению в «цу-е-фа»

Давид Луис проиграл своему отражению в «цу-е-фа»
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис опубликовал в своём «инстаграме» забавное видео.

В ролике 32-летний бразилец играет со своим отражением в зеркале в «цу-е-фа» и терпит поражение. Проигравший Луис расстроился, а его победившая копия порадовалась.

«Тот, кто проигрывает, убирает дом!» — написал Давид.

Видео доступно на «Чемпионате».

Давид Луис перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Витории» из Салвадора, «Бенфики» и «Пари Сен-Жермен». В сборную Бразилии вызывается с 2010 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтых и 1 красную карточку.

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