Давид Луис проиграл своему отражению в «цу-е-фа»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис опубликовал в своём «инстаграме» забавное видео.



В ролике 32-летний бразилец играет со своим отражением в зеркале в «цу-е-фа» и терпит поражение. Проигравший Луис расстроился, а его победившая копия порадовалась.



«Тот, кто проигрывает, убирает дом!» — написал Давид.

Видео доступно на «Чемпионате».

Давид Луис перешёл в «Арсенал» летом прошлого года из «Челси». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Витории» из Салвадора, «Бенфики» и «Пари Сен-Жермен». В сборную Бразилии вызывается с 2010 года.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтых и 1 красную карточку.