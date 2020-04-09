Расписание футбольных матчей на 9 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 9 апреля, состоятся три матча.



Единственная официальная встреча пройдёт в Беларуси, где сыграют вторые команды клубов Высшей лиги «Неман» и «Белшина». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.



Также сегодня состоятся товарищеские матчи между шведскими командами. В 18:30 мск начнут играть «Орби» и «Кинна». Завершится игровой день встречей «Хюльтебрукса» и «Лейкина», которая стартует в 20:00 мск.



В настоящее время практически все национальные чемпионаты приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Единственной страной в Европе, где проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также продолжают играть в Никарагуа и Таджикистане.

Результаты всех футбольных матчей 8 апреля