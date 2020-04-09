4 года назад ЦСКА смял «Мордовию». Дзюба назвал это позором и спросил, не забил ли Слуцкий

4 года назад, 9 апреля 2016 года, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА разгромил «Мордовию» со счётом 7:1.

«Армейцы» уже к 27-й минуте матча забили пять мячей. На 3-й минуте защитник гостей Игорь Шитов отправил мяч в свои ворота, а позже отличились Роман Ерёменко, Александр Головин, Ахмед Муса и Сергей Игнашевич. Во втором тайме Ерёменко оформил дубль, а седьмой мяч в ворота «Мордовии» забил Алан Дзагоев.

После матча нападающий «Зенита» Артём Дзюба был недоволен игрой «Мордовии»: «Если честно, это позорище — 7:1. С нами они приезжают и убиваются, а тут — «Добро пожаловать!» Леонид Викторович Слуцкий там случайно не забил? Это какая-то пародия. Не удивлюсь, что, когда мы туда приедем, они будут убиваться до последнего».

Посмотреть обзор матча можно на YouTube-канале РПЛ.