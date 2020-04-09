«Бавария» и «Боруссия» интересуются Рюдигером. «Челси» намерен продлить контракт с игроком

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в Германии. Об этом сообщает Sky Sports.

Контракт Рюдигера с «Челси» действителен до 2022 года. По данным источника, лондонский клуб намерен продлить соглашение минимум до 2023 года, однако переговоры с игроком были приостановлены из-за паузы в чемпионате и пандемии коронавируса.

Сообщается, что 27-летним защитником интересуются «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

До 2015 года Рюдигер выступал в «Штутгарте». Защитник перешёл в «Чесли» из «Ромы» в июле 2017 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. С тех пор защитник провёл в составе лондонского клуба 105 матчей, в которых стал автором 6 забитых мячей. В нынешнем сезоне Рюдигер появился на поле 16 раз и отметился 2 голами.

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