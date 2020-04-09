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УЕФА обсуждает изменение формата Евро. Количество городов-хозяев может сократиться

УЕФА обсуждает изменение формата Евро. Количество
УЕФА обсуждает изменение формата Евро. Количество городов-хозяев может сократиться
Футбол / Евро-2020 0

Формат предстоящего чемпионата Европы, который ранее был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, может претерпеть изменения.

Как сообщает Daily Mail, УЕФА уже приступил к обсуждению этого вопроса. Он возник из-за того, что федерации Италии и Испании – стран, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения вируса в Европе, – выразили сомнения в своей готовности принять матчи турнира. Помимо этого, выяснилось, что ещё на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения Евро. В связи с этим количество городов-хозяев соревнований может сократиться.

Чемпионат Европы должен был пройти ближайшим летом, однако из-за паузы в футболе, объявленной вследствие пандемии коронавируса, турнир был перенесён на 2021 год. В Италии матчи должны были пройти на стадионе в Риме, в Испании – на арене в Бильбао.

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