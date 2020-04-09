Татаев: через пару игр после ухода Комличенко тренер начинал: «Коля мог это, Коля мог то»

Российский защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как изменилась обстановка в команде после перехода нападающего Николая Комличенко в московское «Динамо».
«Сказался ли уход Комличенко на „Младе“? Было забавно, когда на первом собрании после зимней паузы наш главный тренер Йозеф Вебер объявил об уходе Коли и сказал: „Всё, его с нами больше нет, давайте не будем его вспоминать и сконцентрируемся на тех, кто будет расти с нами дальше“. А уже через пару игр он собирает всех и начинает: „Коля мог это, Коля мог то, он сам принимал и отдавал“. Конечно, сразу складывается мнение, что без Комличенко реально тяжело, он имел очень большой вес в команде.
Он действительно в одиночку мог решить момент, который далеко не каждый нападающий решит. Я помню момент, когда мы с „Будеевице“ проигрывали 0:2, игра не клеилась, да и Коля не выглядел хорошо. Но он где-то побился, поборолся, забил один, потом второй перед перерывом, а после – ещё два положил. После таких игр понимаешь, что Комличенко просто на голову выше всех остальных. Когда такой человек на поле, это уже „+1“ в твою пользу», – приводит слова Татаева «Р-Спорт».
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