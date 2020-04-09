Куликов — о снижении зарплат: скорее всего, игроки «Локомотива» пойдут на уступки клубу

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, пойдут ли одноклубники на снижение зарплат во время паузы в Российской Премьер-Лиге, которая продлится до 31 мая.

«Снижение зарплат? Окончательно решение пока не принято. Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры ещё не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.



Согласен ли на понижение? У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне её урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб всё же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.



Сейчас делаю ремонт в квартире. Практически все деньги трачу на это. 40 процентов — не большая часть ремонта. И всё же эта сумма мне бы помогла», — приводит слова Куликова Sportbox.

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