Футболисты «Саутгемптона» первыми в АПЛ согласились отсрочить выплату части зарплат

«Саутгемптон» на своём официальном сайте объявил о мерах, предпринятых в условиях угрозы распространения коронавируса.
На фоне финансовых трудностей члены совета директоров и тренерского штаба, а также игроки главной команды согласились на отсрочку выплаты части зарплат за апрель и май. При этом «святые» стали первыми в английской Премьер-лиге, кто решился на такой шаг.
Отмечается, что клуб не станет принимать участие в программе, позволяющей перекладывать часть выплат окладов своих работников на государство. Ранее за участие в ней критике подвергся «Ливерпуль», после чего красные отказались от этой идеи.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс.
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