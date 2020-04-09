Павлюченко: на карантине стал и плотником, и сантехником. Лампочки меняю, кран починил

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, чем занимается во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.
«Находился в Москве, в квартире. Потом поняли, что лучше перебраться за город. Уже третью неделю находимся там, на самом деле полегче. На даче есть двор, горки, батут и качели. По посёлку особо не погуляешь, а вот во дворе самое оно. Наши друзья в Москве ноют, потому что можно выйти только в магазин.
Закупился, каждый день ездить не хочется. У нас семья большая, маску и перчатки надели и поехали. Маски заказывали ещё до всего этого. Магазины есть хорошие в округе.
В карантине около холодильника всегда ходишь. Как худеть на карантине — не знаю. Набрал пару кило. За время карантина ещё не занимался спортом. Хочу сказать, что, находясь тут, я стал и плотником, и сантехником. Лампочки меняю, кран починил.
Когда живёшь на даче, обычно всё хорошо, потому что часто тут не живёшь. А сейчас, так как каждый день тут, всё застоялось и приходится всё делать самому», – сказал Павлюченко во время прямого эфира «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА.
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