Сборная России занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 9 апреля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия сохранила за собой 38-е место. На сегодня в активе сборной 1470 очков.



В связи с паузой на фоне пандемии коронавируса позиции команд и показатели очков практически не изменились. Наибольшие изменения в количестве очков претерпели Беларусь, набравшая 3 балла, и Узбекистан, столько же потерявший. Южный Судан поднялся на одну строчку. Всего с момента последнего обновления рейтинга национальные команды провели четыре матча.



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

...

38. Россия (1470).



С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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