Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павлюченко: Дзюба даже минуты не может помолчать. Наверное, даже сам с собой разговаривает

Павлюченко: Дзюба даже минуты не может помолчать.
Павлюченко: Дзюба даже минуты не может помолчать. Наверное, даже сам с собой разговаривает
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал конфликт известного блогера Василия Уткина с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает (смеётся)», – сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА.

Смотрите прямой эфир на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Павлюченко является воспитанником ставропольского футбола. За местное «Динамо» он отыграл один сезон, а затем перешёл в «Ротор». В 2003 году форвард перебрался в «Спартак», за который отыграл на протяжении шести лет. После Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию и стал выступать за «Тоттенхэм Хотспур». Через четыре года футболист вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». Затем он выступал за «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя».

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось
Главный хейт российского футбола.
#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Романом Павлюченко — в 12:00
Павлюченко: на карантине стал и плотником, и сантехником. Лампочки меняю, кран починил
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020