Павлюченко: Дзюба даже минуты не может помолчать. Наверное, даже сам с собой разговаривает

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал конфликт известного блогера Василия Уткина с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает (смеётся)», – сказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА.

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Павлюченко является воспитанником ставропольского футбола. За местное «Динамо» он отыграл один сезон, а затем перешёл в «Ротор». В 2003 году форвард перебрался в «Спартак», за который отыграл на протяжении шести лет. После Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию и стал выступать за «Тоттенхэм Хотспур». Через четыре года футболист вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». Затем он выступал за «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя».

Открытая война между Уткиным и Дзюбой идёт уже два года. С чего всё началось Главный хейт российского футбола.

#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Романом Павлюченко — в 12:00