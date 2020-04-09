Врач «Интера» — о коронавирусе: реальность сильно отличается от ежедневной статистики

Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи выразил уверенность, что масштабы распространения коронавируса в Италии больше, чем принято считать, а также рассказал, как ситуацию можно улучшить.
«Полностью осознавать ситуацию могут только те, кто своими глазами видел, что происходит в больницах. Реальность очень сильно отличается от статистики, которую мы ежедневно читаем в новостях. И это относится ко всем сферам жизни, включая спорт. Мы рискуем, недооценивая проблему, с которой столкнулись и продолжаем иметь дело.
Как мы можем справиться с нынешним положением? Есть только один способ – дать учёным определять план действий. Пускай они скажут, когда людям можно будет возвращаться к своей деятельности», — цитирует Вольпи La Gazzetta dello Sport.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс. Главными очагами распространения вируса стали Италия и Испания.
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