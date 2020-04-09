Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Врач «Интера» — о коронавирусе: реальность сильно отличается от ежедневной статистики

Врач «Интера» — о коронавирусе: реальность сильно отличается от ежедневной статистики
Футбол / Италия 0

Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи выразил уверенность, что масштабы распространения коронавируса в Италии больше, чем принято считать, а также рассказал, как ситуацию можно улучшить.

«Полностью осознавать ситуацию могут только те, кто своими глазами видел, что происходит в больницах. Реальность очень сильно отличается от статистики, которую мы ежедневно читаем в новостях. И это относится ко всем сферам жизни, включая спорт. Мы рискуем, недооценивая проблему, с которой столкнулись и продолжаем иметь дело.

Как мы можем справиться с нынешним положением? Есть только один способ – дать учёным определять план действий. Пускай они скажут, когда людям можно будет возвращаться к своей деятельности», — цитирует Вольпи La Gazzetta dello Sport.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс. Главными очагами распространения вируса стали Италия и Испания.

«Никому бы не пожелал такого». Главный врач «Интера» — о своей борьбе с коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020