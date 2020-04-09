Павлюченко — о натурализации: должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как относится к натурализации иностранных футболистов в российском футболе.

«Я остаюсь при своём мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты. Мы не остров, а огромная страна», – рассказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.

Павлюченко является воспитанником ставропольского футбола. За местное «Динамо» он отыграл один сезон, а затем перешёл в «Ротор». В 2003 году форвард перебрался в «Спартак», за который отыграл на протяжении шести лет. После Евро-2008 Павлюченко уехал в Англию и стал выступать за «Тоттенхэм Хотспур». Через четыре года футболист вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом». Затем он выступал за «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя».

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