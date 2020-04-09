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Первым гостем нового проекта «Зенита» станет группа «Animal ДжаZ»

Первым гостем нового проекта «Зенита» станет группа «Animal ДжаZ»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на своём сайте сообщил, что первым гостем нового музыкального проекта «Зенит Live» станет группа «Animal ДжаZ».

Живой акустический концерт коллектива пройдёт завтра, 10 апреля, в официальном сообществе сине-бело-голубых в соцсети «ВКонтакте» и начнётся в 19:00 мск.

«Зенит Live» — новый проект сине-бело-голубых и компании «Ростелеком», созданный в перерыве сезона для поклонников концертов, хорошей музыки и живых выступлений на «Фан-Променаде».

Группа Animal ДжаZ существует почти 20 лет и за это время выпустила 10 студийных альбомов.

«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время чемпионат приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону?
Как минимум трое.
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