Первым гостем нового проекта «Зенита» станет группа «Animal ДжаZ»

«Зенит» на своём сайте сообщил, что первым гостем нового музыкального проекта «Зенит Live» станет группа «Animal ДжаZ».



Живой акустический концерт коллектива пройдёт завтра, 10 апреля, в официальном сообществе сине-бело-голубых в соцсети «ВКонтакте» и начнётся в 19:00 мск.



«Зенит Live» — новый проект сине-бело-голубых и компании «Ростелеком», созданный в перерыве сезона для поклонников концертов, хорошей музыки и живых выступлений на «Фан-Променаде».



Группа Animal ДжаZ существует почти 20 лет и за это время выпустила 10 студийных альбомов.



«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время чемпионат приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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