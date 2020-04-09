«Интер» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином
Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Интер». Об этом сообщает Goal.com.
По данным источника, «канониры» готовы выслушать трансферное предложение «Интера». Действующий контракт защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.
25-летний защитник перешёл в «Арсенал» из юношеской команды «Барселоны» в 2011 году. В сезоне-2019/2020 он провёл в составе «Арсенала» 16 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.
По итогам 28 встреч «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. Чемпионат Англии, как и практически все футбольные первенства во всём мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: «Интер» хочет подписать Месси. На аргентинца также претендует «Ньюэллс Олд Бойз»
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