«Интер» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может перейти в «Интер». Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, «канониры» готовы выслушать трансферное предложение «Интера». Действующий контракт защитника с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

25-летний защитник перешёл в «Арсенал» из юношеской команды «Барселоны» в 2011 году. В сезоне-2019/2020 он провёл в составе «Арсенала» 16 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.

По итогам 28 встреч «Арсенал» занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 40 очков. Чемпионат Англии, как и практически все футбольные первенства во всём мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса.