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«Сельта», за которую выступает Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов

«Сельта», за которую выступает Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов
Футбол / Испания 0

«Сельта», за которую на правах аренды выступает нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, на своём официальном сайте выступила с заявлением.

Сообщается, что испанский клуб договорился с членами тренерского и медицинского штабов, футболистами и руководителями о снижении зарплат на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса. При этом степень уменьшения выплат не уточняется.

Ранее в связи с паузой в турнирах на аналогичный шаг пошёл мадридский «Реал». Испания является одним из основных очагов распространения COVID-19 в Европе.

Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний форвард также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

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Говорит, что хочет остаться в Испании.
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