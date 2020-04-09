«Сельта», за которую выступает Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов
«Сельта», за которую на правах аренды выступает нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, на своём официальном сайте выступила с заявлением.
Сообщается, что испанский клуб договорился с членами тренерского и медицинского штабов, футболистами и руководителями о снижении зарплат на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса. При этом степень уменьшения выплат не уточняется.
Ранее в связи с паузой в турнирах на аналогичный шаг пошёл мадридский «Реал». Испания является одним из основных очагов распространения COVID-19 в Европе.
Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний форвард также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».
Смолов в гостях у Кержакова: рассказал, как приехал в Россию и о жизни в Испании
Говорит, что хочет остаться в Испании.
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