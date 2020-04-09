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Футболисты «Динамо» проспонсировали закупку 11 тыс. антисептиков для волонтёров

Футболисты «Динамо» проспонсировали закупку 11 тыс. антисептиков для волонтёров
Футбол / РПЛ 0

Футболисты московского «Динамо» помогли волонтёрам в период борьбы с пандемией коронавируса.

На пожертвованные игроками бело-голубых деньги была приобретена партия антисептических гелей – около 11 тыс. единиц. Сегодня, 9 апреля, они были переданы клубом в региональный штаб акции #МыВместе в Москве для обеспечения московских волонтёров необходимыми средствами санитарной защиты.

Ранее на средства, собранные футболистами «Динамо», было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 88 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс.

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