На завершение сезона АПЛ потребуется 56 дней. Клубы начнут тренировки не раньше мая

На завершение чемпионата Англии потребуется 56 дней. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на специальное письмо председателя Английской футбольной лиги (EFL) Рика Пэрри, направленное 71 английскому клубу.

Сообщается, что EFL надеется завершить чемпионат летом, как только это будет безопасно. При этом матчи будут проходить при пустых трибунах. Клубы смогут начать подготовку футболистов к возобновлению чемпионата не раньше 16 мая.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных первенств во всём мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее от проведения оставшихся матчей нынешнего сезона отказалась Федерация футбола Бельгии. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок. Евро-2020, который должен был пройти этим летом, состоится в 2021 году.