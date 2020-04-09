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Яя Туре не включил ни одного игрока «Манчестер Сити» в пятёрку лучших партнёров

Яя Туре не включил ни одного игрока «Манчестер Сити» в пятёрку лучших партнёров
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре назвал пятёрку лучших футболистов, с которыми ему довелось поиграть в одной команде.

«Лионель Месси, Тьерри Анри, Самуэль Это’О, Андрес Иньеста и Хави Эрнандес. Они были непобедимы. Я благодарен за время, которое мне довелось провести в той «Барселоне», — приводит слова Туре Marca со ссылкой на видеочат, организованный ФИФА.

Туре защищал цвета «Барселоны» с 2007 по 2010 год и за этот период завоевал с клубом семь трофеев. После этого он провёл восемь лет в «Манчестер Сити», а в ходе своей карьеры также выступал за «Беверен», донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако» и «Циндао Хайню». В настоящее время 36-летний ивуарийский хавбек пребывает в статусе свободного агента.

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