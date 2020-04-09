Евгений Фролов: Россия в трёх словах? Коронавирус, нефть, Путин

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов ответил на вопросы о России и самоизоляции во время пандемии коронавируса.
«Россия в трёх словах? Коронавирус, нефть, Путин. Чем я горжусь? Собой. Что такое любовь? Люди бога ведают.
Минусы самоизоляции: приходится самому себе готовить. Не видишься с партнёрами по команде, очень скучаешь по ребятам. Третье – очень хочется играть. Скучаешь по играм, по болельщикам, по стадионам и по всей этой атмосфере.
Плюсы самоизоляции: есть время, чтобы заняться самим собой, развиваться в направлениях, до которых в обычном режиме не доходили руки. Второе – я достаточно много занимаюсь, и моё тело становится всё интереснее и прекраснее день ото дня (смеётся)», – сказал Фролов в интервью YouTube-каналу «Крыльев Советов».
- 9 апреля 2020
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