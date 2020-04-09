Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, сообщает Diário de Notícias Madeira.
Роналду с семьёй находится на Мадейре с 9 марта. Португальский форвард намерен вернуться в Турин на следующей неделе, чтобы продолжить тренировки с партнёрами по «Ювентусу».
Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.
Ранее нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии постригся дома. Парикмахером была его девушка Джорджина. Роналду также в очередной раз призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
- 9 апреля 2020
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