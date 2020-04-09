Холанд: не могу переоценивать себя. Это только начало, впереди ещё много всего

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметил, что ещё не достиг пика своей карьеры.



«Время — это всё. Ты должен чётко понимать, насколько ты хорош и насколько силён твой клуб. Нужно думать о людях в команде и о том, как они могут помочь тебе прогрессировать.



Я не могу переоценивать себя. Мне всегда было важно знать, что я хорош, но есть множество хороших футболистов. Мне всегда было важно не считать, что я лучше, чем есть на самом деле. Я прекрасно себя чувствую, это похоже на сон. Но были матчи, в которых я был недостаточно хорош. Я рад, что меня окружают отличные люди. Это только начало, впереди ещё много всего», — приводит слова Холанда Marca.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.