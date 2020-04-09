Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон обратился к болельщикам на русском языке

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон обратился к болельщикам на русском языке и призвал всех оставаться дома во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.



«Берегите себя. Всё это закончится. Давайте держаться вместе и оставайтесь дома. Надеюсь увидеть вас как можно скорее», — написал Сигурдссон на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Арнора Сигурдссона

Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса. Кроме того приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.



Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.