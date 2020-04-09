Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон обратился к болельщикам на русском языке

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон обратился к болельщикам на русском языке и призвал всех оставаться дома во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
«Берегите себя. Всё это закончится. Давайте держаться вместе и оставайтесь дома. Надеюсь увидеть вас как можно скорее», — написал Сигурдссон на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Арнора Сигурдссона
Напомним, Российская Премьер-Лига приостановлена из-за коронавируса. Кроме того приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл в чемпионате России 16 матчей и забил три гола. Контракт игрока с «армейцами» действует до лета 2023 года.
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