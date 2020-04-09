Артём Дзюба назвал 9 любимых книг. Среди них — «Гарри Поттер», «Ведьмак» и «Белый клык»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих любимых книгах.
«Я обожаю Ремарка в принципе. Хоть он и очень негативный, наверное, в силу своего времени, но у него очень сильные книги. Тяжёлые, но сильные. Поэтому «Три товарища», «Триумфальная арка» у меня прямо-таки любимые. Я не всего Ремарка прочитал, но есть такое в планах.
«Айвенго». В принципе мне Вальтер Скотт нравится. Мне вообще нравится всё, что связано с рыцарями. Поэтому «Айвенго» в моём топе. «Белый клык». Но тут скорее даже «Мартин Иден». Да и вообще весь Джек Лондон мне нравится. Нравится, и всё.
«Ведьмак» и «Гарри Поттер» — это прямо то, что надо обязательно прочитать всем. Потому что все мы должны немножко уметь мечтать, фантазировать. И мне кажется, это круто. Там много всего интересного. «Граф Монте-Кристо» — это прямо с детства идёт. Тот человек, который меня покорил, — как себя вести и насколько нужно быть сильным человеком, чтобы столько вытерпеть», — сказал Дзюба пресс-службе «Зенита».
Ранее Дзюба рассказал, как проводит время в самоизоляции. Футболист признался, что стал больше играть в компьютерные игры.
- 9 апреля 2020
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