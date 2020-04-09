Смолов проведёт онлайн-тренировку
Сегодня, 9 апреля, российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов проведёт онлайн-тренировку вместе с Nike. Начало занятия — в 19:00 мск.
«Не забудьте поставить себе напоминание. Для тренировки вам понадобится только коврик. Тренируйся дома — играй за весь мир», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».
Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний форвард также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».
Напомним, испанская Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса. Кроме того приостановлены чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
«Сельта», за которую выступает Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов
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