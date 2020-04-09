ЦСКА подтвердил сокращение зарплат футболистов и тренеров

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистов и тренеров московского клуба.
«В последние дни было много противоречивой информации по нашему клубу. Могу подтвердить, что мы действительно договорились с футболистами и признательны им, что в это непростое время они пошли нам навстречу.
Благодарны им за это, так как иначе нам было бы намного сложнее справиться с последствиями пандемии. Нужно понимать, что проблемы, возникшие в последнее время, связаны не только с повышением курса рубля. Самое главное, мы лишились даже рублевых поступлений — это доходы от проведения матчей, задержки по спонсорским и арендным контрактам и т. д.
В принципе договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель — на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%.
Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю — не основной команды, их эти сокращения не коснутся», — цитирует Бабаева Sport24.
Ранее Бабаев сообщил, что руководство ЦСКА согласовало с игроками временное снижение зарплат из-за приостановки сезона.
- 9 апреля 2020
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