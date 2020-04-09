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«Не зря с детьми готовили поляну». Глушаков показал свою тренировку

«Не зря с детьми готовили поляну». Глушаков показал свою тренировку
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео тренировки на заднем дворе.

«Вчера не зря с детьми весь день готовили поляну. Теперь папа может в самоизоляции чуть-чуть тренироваться с мячом, а вечером — быть агрономом с граблями», — подписал видео футболист.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В 2009 году Глушаков женился, в сентябре 2011 года у него и его супруги Дарьи родилась дочь Валерия. 15 декабря 2016-го у Глушаковых родилась вторая дочь, которую назвали Александрой. В сентябре 2018 года стало известно о том, что супруги подали на развод.

Ранее Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением об остановке нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

Глушаков: испытание коронавирусом преодолеем, другого выхода у русской нации нет
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