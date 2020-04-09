Фергюсон поблагодарил национальную службу здравоохранения за борьбу с коронавирусом

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон выразил благодарность национальной службе здравоохранения Великобритании за борьбу с коронавирусом.
«Я рад, что теперь мы осознаём важность нашей системы здравоохранения. Два года назад я испытал это на себе, когда они спасли мне жизнь. Реакция на пандемию была великолепной. Я горжусь тем, что клуб, как и британцы, сплотились, чтобы помочь в этой нелёгкой борьбе. Отлично сработано», — приводит слова Фергюсона The Guardian.
Напомним, 5 мая 2018 года Фергюсон перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня Фергюсон вышел из комы и пообщался с родственниками и друзьями, а 9 мая был переведён из отделения интенсивной терапии в стационар. В июне того же года бывший наставник «красных дьяволов» был выписан из больницы.
- 9 апреля 2020
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