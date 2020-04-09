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Смолов лайкнул сообщение «Сельты» о снижении зарплат футболистов

Смолов лайкнул сообщение «Сельты» о снижении зарплат футболистов
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», лайкнул пост на странице клуба из Виго в «Инстаграме», в котором сообщалось о снижении зарплат футболистов.

Ранее стало известно, что испанский клуб договорился с членами тренерского и медицинского штабов, футболистами и руководителями о снижении зарплат на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса.

Фото: «Инстаграм» «Сельты»

Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний форвард также выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,5 млн человек. Число погибших превысило 90 тыс. человек.

«Сельта», за которую выступает Смолов, объявила о снижении зарплат футболистов
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