«Зенит» запускает доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет

Петербургский «Зенит» запускает еженедельную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения в рамках социального проекта «Вместе победим!».



«Первые продуктовые наборы доставят болельщикам 10 апреля с соблюдением всех мер безопасности и с бесконтактной передачей. Наборы будут доставлять каждую неделю до 30 апреля. Период доставки могут увеличить, если для граждан старше 65 лет продлят режим самоизоляции. Продуктовая корзина составлена на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Продуктовые корзины каждый день проходят дезинфекцию. Курьерам и сборщикам перед сменой измеряют температуру и выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумок.



Неделю назад клуб запустил доставку продуктовых наборов для ветеранов футбольного клуба «Зенит» старше 65 лет. Наборы уже были доставлены Алексею Стрепетову, Владимиру Савину, Вадиму Храповицкому, Василию Данилову, Михаилу Лохову и другим.