Газзаев — о словах Сёмина: пойти на понижение зарплат сейчас — долг любого спортсмена

Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплат футболистам.
«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идёт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.
Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 апреля 2020
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