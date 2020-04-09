Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газзаев — о словах Сёмина: пойти на понижение зарплат сейчас — долг любого спортсмена

Газзаев — о словах Сёмина: пойти на понижение зарплат сейчас — долг любого спортсмена
Футбол / РПЛ 0

Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплат футболистам.

«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идёт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.

Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сёмин: о сокращении зарплат депутатов Госдумы не говорят, обсуждают только футболистов
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020