Бруно Лаббадиа стал главным тренером «Герты»

«Герта» на официальном сайте объявила о назначении Бруно Лаббадии на пост главного тренера клуба.



Детали контракта 54-летнего специалиста с берлинским клубом не раскрываются. Ранее в СМИ появилась информация, что Лаббадиа подпишет соглашение с «Гертой», рассчитанное до 2022 года. Лаббадиа приступит к выполнению обязанностей 13 апреля 2020 года.

На этом посту Лаббадиа сменит Александера Нури, который временно исполнял обязанности главного тренера «Герты» после ухода Юргена Клинсмана.

Берлинская «Герта» набрала 28 очков в 25 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария». В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.