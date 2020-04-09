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Бруно Лаббадиа стал главным тренером «Герты»

Бруно Лаббадиа стал главным тренером «Герты»
Футбол / Германия 0

«Герта» на официальном сайте объявила о назначении Бруно Лаббадии на пост главного тренера клуба.

Детали контракта 54-летнего специалиста с берлинским клубом не раскрываются. Ранее в СМИ появилась информация, что Лаббадиа подпишет соглашение с «Гертой», рассчитанное до 2022 года. Лаббадиа приступит к выполнению обязанностей 13 апреля 2020 года.

На этом посту Лаббадиа сменит Александера Нури, который временно исполнял обязанности главного тренера «Герты» после ухода Юргена Клинсмана.

Берлинская «Герта» набрала 28 очков в 25 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария». В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Клинсман покинул пост главного тренера «Герты». Он проработал в клубе 2,5 месяца
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