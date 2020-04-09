«Наполи» пожертвует 32 тонны продуктов пострадавшим от коронавируса
«Наполи» запустит благотворительную акцию, чтобы помочь людям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.
По информации источника, клуб пожертвует 32 тонны продуктов питания неаполитанским семьям. На борьбу с пандемией также выделили средства итальянские клубы «Ювентус», «Фиорентина», «Милан», «Интер» и другие команды.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось более 1,5 млн человек. Число погибших превысило 90 тысяч человек. В Италии на 9 апреля зафиксировано более 140 тысяч случаев заражения.
«Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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