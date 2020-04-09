«Алекс, ты играешь в хоккей?» Хююпя заинтересовался фото Кержакова с Панариным
Бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя прокомментировал фото бывшего нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Александра Кержакова с хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, опубликованном в «Инстаграме».
«Алекс, ты играешь в хоккей?» — спросил Хююпя. «Конечно. Только не умею кататься на коньках», — ответил ему экс-зенитовец. «Ты играешь в любительской команде?» — уточнил финн. «Нет, ещё не пробовал. Но мечтаю сыграть на позиции голкипера», — признался Кержаков.
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин тоже прокомментировал фото Кержакова с Панариным. Аршавин ответил на шутки экс-одноклубника Александра Кержакова про кроссовки, попросив достать ему футболку хоккеиста.
«Пока Кокора готовит кроссовки, попроси у Панары футболку». Аршавин ответил Кержакову
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