Месси: когда Анри вошёл в раздевалку «Барселоны», я не осмелился посмотреть ему в глаза
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что боялся взглянуть в глаза форварду Тьерри Анри, когда французский игрок перешёл из лондонского «Арсенала» в «Барселону» в 2007 году.
«В первый день, когда он вошёл в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в глаза. Знал обо всём, что он делал в Англии. Он был уже состоявшимся футболистом, о котором знали все, и вдруг мы оказались в одной команде. Я восхищался Анри, он мне нравился. Поражала лёгкость, с которой он реализовывал моменты. Смотришь на его игру и кажется, что всё это происходит естественно, без лишних усилий», — приводит слова Месси L'Equipe.
Напомним, Лионель Месси и Тьерри Анри выступали вместе в составе «Барселоны» с 2007 по 2010 год.
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